Nobel Prize: ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଘୋଷଣା ହେବ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ, ପାଇବେ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ?

Nobel Prize: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନଜନକ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହି ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହାର୍ଟ୍ ବିଟ୍ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଟ୍ରମ୍ପ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସବୁଠୁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଆସିଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 03, 2025, 04:57 PM IST

Nobel Prize News: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଚିକିତ୍ସା, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ (US President Donald Trump) ଉପରେ ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜକୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆର୍ମେନିଆ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ୨୦୨୫ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏହା ମିଳି ନାହିଁ। ୨୦୧୮ ପରଠାରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବରରେ, ଜଣେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆବ୍ରାହାମ ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ କିଛି ଆରବ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିଥିଲା।

ଚଳିତ ବର୍ଷର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଚିକିତ୍ସା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ଷ୍ଟକହୋମର କାରୋଲିନ୍ସକା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କରାଯିବ। ଏହା ପରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ (ମଙ୍ଗଳବାର), ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ (ବୁଧବାର), ସାହିତ୍ୟ (ଗୁରୁବାର), ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର (ଶୁକ୍ରବାର) ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପୁରସ୍କାର (ଅକ୍ଟୋବର ୧୩) ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

ଘୋଷଣା ପରେ କେବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ପୁରସ୍କାର?
ଅକ୍ଟୋବରରେ ବିଜେତାମାନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତା’ପରେ ଡିସେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଆଲଫ୍ରେଡ ନୋବେଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରସ୍କାରରେ ପ୍ରାୟ ୧୧ ନିୟୁତ ସ୍ୱିଡିସ୍ କ୍ରୋନର (ପ୍ରାୟ ୧.୨ ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର) ର ଟଙ୍କା, ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ଏକ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରସ୍କାର ତିନି ଜଣ ବିଜେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରେ। 

