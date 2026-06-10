Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ବସ୍‌ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ

ଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ‘ପିଙ୍କ ଟିକେଟ୍’ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶେଷ କରି ସରକାର ଏବେ ‘ପିଙ୍କ ସହେଲୀ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ’ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ କେବଳ ଏହି ବିଶେଷ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ ବସ୍‌ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 10, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:32 PM IST
ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ବସ୍‌ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ବସ୍‌ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ
Delhi Pink Ticket Scheme2 min ago
2
Odisha Weather report23 min ago
3
Top 10 new1 hr ago
4
Indian Army1 hr ago
5
Odisha Crime News2 hrs ago