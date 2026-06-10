ଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ‘ପିଙ୍କ ଟିକେଟ୍’ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶେଷ କରି ସରକାର ଏବେ ‘ପିଙ୍କ ସହେଲୀ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ’ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ କେବଳ ଏହି ବିଶେଷ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ।
ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ସହ ଜଡିତ ଏକ ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ସରକାର କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ଥାନୀୟ ଠିକଣା ଥିବା ସରକାରୀ ପରିଚୟପତ୍ରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା କିମ୍ବା କାମ କରୁଥିବା ଅନେକ ମହିଳା ଏହି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (DU), JNU ଏବଂ ଜାମିଆ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିହାର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆସାମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଯାତାୟାତ ମୁଖ୍ୟତଃ DTC ବସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ମହଙ୍ଗା ସହରରେ ନିଜ ପଢ଼ା ଓ ରହିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିପାରୁଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏହି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ ପ୍ରାୟ ୨,୫୦୦ ରୁ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ପରିବାର ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଛାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ NCR ଅଞ୍ଚଳର ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଓ ଫରିଦାବାଦରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂଆ ନିୟମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପିଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଅନିବାର୍ୟ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କଲେଜ ଆଇଡି କାର୍ଡ, ହଷ୍ଟେଲ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର, ଭଡ଼ା ଚୁକ୍ତିପତ୍ର କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୋନାଫାଇଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟପତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ DTC ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟତା ନିୟମ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଭଡ଼ା ଠିକଣା ଆଧାରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିଚୟପତ୍ର ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ନୂଆ ‘ପିଙ୍କ ସହେଲୀ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ’ ଯୋଜନା ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଣାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଏହାର କଡ଼ା ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମହଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି।