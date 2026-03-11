North Korea missile test: ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୁଜ ମିଶାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ଉତ୍ତର କୋରିଆ

Trending Photos
North Korea: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ-ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହା ତାର ନୂତନ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜରୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିବା ନୂତନ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ଆମେରିକା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ନିୟୋଜିତ ତାର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଡକୁ ମୁତୟନ କରୁଛି।
ଝିଅ ସହିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଦେଖିଥିଲେ
ଉତ୍ତର କୋରିଆର ନେତା କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜୁ ଏଙ୍କ ସହ ଟେଲିଭିଜନରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଦେଖିଥିଲେ। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସରକାରୀ ଖବର ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କୋରିଆନ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଖବର ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କିମ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦିନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛୁ। ଆମର ରଣନୈତିକ ଏବଂ କୌଶଳଗତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।"
'ଆମେରିକା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ତା'ର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛି'
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର କୋରିଆର ବିଧ୍ୱଂସକ ଚୋ ହ୍ୟନ୍ ରୁ ଏକକାଳୀନ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏହି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ନିୟୋଜିତ ଏହାର ପାଟ୍ରିଅଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ THAAD ସିଷ୍ଟମ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମରିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା
ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। କାରଣ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେରିକୀୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନଥିବା ତେବେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ଉଠାଇପାରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜାଏ-ମ୍ୟୁଙ୍ଗ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିଓଲ କୋରିଆ ଉପଦ୍ୱୀପରୁ ଆମେରିକାର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ତଥାପି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଓଲ ୱାଶିଂଟନକୁ ତାର ସାମରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜିତ କରିବାରୁ ବାଧା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। "ଯଦିଓ ଆମେରିକୀୟ ବାହିନୀ କୋରିଆର କିଛି ସାମରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଦେଶରେ ପୁନଃନିୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଆମର ସାମରିକ କ୍ଷମତା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚର ସ୍ତର, ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ମନୋବଳ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ପ୍ରତିରୋଧ ଅପ୍ରଭାବିତ ରହିବ," ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ନ୍ୟୁଜକୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି।