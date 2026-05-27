Rajysabha bye-Election: ବାହାରିଲା ରାଜ୍ୟସଭା ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଜୁନ ୧୮ରେ ଭୋଟଗ୍ରହଣ

Zee OdishaOdisha National-InternationalRajysabha bye-Election: ବାହାରିଲା ରାଜ୍ୟସଭା ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଜୁନ ୧୮ରେ ଭୋଟଗ୍ରହଣ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 27, 2026, 01:20 PM IST

Rajysabha bye-Election: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଖାଲି ହୋଇଥିଲା। ଖାଲି ପଡିଥିବା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆଜି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଦେବାଶିଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏପ୍ରିଲ ୩ ୨୦୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା । 

ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ ୧ରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଜୁନ୍ ୮ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବାବେଳେ ଜୁନ୍ ୯ରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ଜୁନ୍ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ। ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟଗ୍ରହଣ ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ସେହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଭୋଟ ଗଣନା କରାଯିବ। ଜୁନ୍ ୨୦ ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

Prabhudatta Moharana

