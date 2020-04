ଯୁବରାଜଙ୍କ ସହ ସହମତ ହୋଇ ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ବଡ଼ ବୟାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜର କଥା ରଖିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସାଂସଦ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କିପରି ରହିଥାଏ ? ନିଜର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ନିକଟ ଅତୀତରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅନ୍ୟତମ ଖେଳାଳୀ ଯୁବରାଜ ଯୁବ ସିଂଙ୍କ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ସହ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗମ୍ଭୀର । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଦର୍ଶର ଅଭାବ ରହିଛି। ଗମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ ମତକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଖେଳୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ଥିଲେ ।

On 11th April 2003, the now known World Cup specialist made his entry into international cricket.

Gautam Gambhir made his ODI debut against Bangladesh at Dhaka under ODI cap no. 149. pic.twitter.com/yUrMtNQcUy

— Team Gautam Gambhir (@gautamgambhir97) April 11, 2020