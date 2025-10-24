Advertisement
Bus Fire: ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଜଳିଗଲା ବସ୍, ୧୧ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ;୨୦ ଆହତ

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Oct 24, 2025, 08:59 AM IST

Bus Fire: ଏ-ମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁକେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁ କିଛିକ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନବସ୍ ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ୧୧ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛିଏବଂ ୨୦ ଜଣଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତିବସ୍ ରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେନେଇ କୌଣସି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚିନ୍ନା ଟେକୁରୁ ଗାଁ ନିକଟରେ ବସ୍ ଟି ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ସହ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛିତେବେ, ବସଟି୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ ରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛିପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ବସରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି

 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍-ଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ ରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚିନ୍ନା ଟେକୁରୁ ଗାଁ ନିକଟରେ ବଇକ୍ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବସଟି ଜଳି ଉଠିଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୧୧ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ, ପୋଲିସ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଫଳରେ ବସ୍ ଭିତରେ ଫସିଥିବା ଆହତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ, ଏହି ବସ୍ ରେ ପ୍ରାୟ ୪୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ସେପଟେ, ଏ ଘଟଣା ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (X )ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ଜିଲ୍ଲାର ଚିନେଟକୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରୁଛି। ଆହତ ଓ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 

