Delhi Police: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ; ୨ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ

Delhi Police: ଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆତଙ୍କବାଦର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ତ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ ର ସ୍ପାଶାଲ୍ ସେଲ୍।
Trending Photos
Delhi Police: ଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆତଙ୍କବାଦର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ତ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ ର ସ୍ପାଶାଲ୍ ସେଲ୍। ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଆଇଇଡି(IED) ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାର। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଏନେଇ ୨ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ISIS ସହିତ ୨ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଲିଙ୍କ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ବୟସ ୨୦ ରୁ ୨୬ ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଉଭୟ ଦେଶରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ALSO READ: Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ସୁନାଦରରେ ବୃଦ୍ଧି; ରାଜ୍ୟରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ କୁ ରହିଛି...
ALSO READ: 8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ସହିତ ମିଳିବ ୨ ବର୍ଷର ବୋନସ୍!
ଗିରଫ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ବିସ୍ପୋରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ISI ର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ISISର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଥିଲା। ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ସାଦିକ୍ ନଗର ଏବଂ ଭୋପାଳରେ ଏହି ଅପରେସନ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ଅପରେସନରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ପ୍ରମୋଦ କୁଶୱାହା ଏବଂ ଏସିପି ଲଳିତ ମୋହନନେଗି ନେଇଥିଲେ।