Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2942174
Zee OdishaOdisha National-International

Bharat Bhutan Train Service: ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଭୁଟାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ ଟ୍ରେନ୍,ଏହିସବୁ ସହରକୁ ମିଳିବ ସେବା

Bharat-Bhutan Train Service: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଖୁବଶିଘ୍ର ଭାରତ ଓ ଭୁଟାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଳ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ୨ଟି ରେଳ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 30, 2025, 12:12 PM IST

Trending Photos

Bharat Bhutan Train Service: ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଭୁଟାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ ଟ୍ରେନ୍,ଏହିସବୁ ସହରକୁ ମିଳିବ ସେବା

Bharat-Bhutan Train Service: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଖୁବଶିଘ୍ର ଭାରତ ଓ ଭୁଟାନ୍ ମଧ୍ୟରେ  ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଳ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଇଛି।  ଏଥିଲାଗି ୨ଟି ରେଳ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।  ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ,  ଏହି ରେଳ ଲାଇନ୍ ଆସାମ୍ ର କୋକ୍ରାଝାରକୁ ଭୁଟାନ୍ ର ଗେଲେଫୁ ସହର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବନାରହାଟକୁ  ଭୁଟାନର ସମେତ୍ସେ ସହ ଯୋଡିବ। କୋକ୍ରାଝାର-ଗେଲେଫୁ ଲାଇନ୍ ପ୍ରାୟ ୭୦ କିମି  ଲମ୍ବା ହେବ। 

ALSO READ: Heavy Rain Alert: ଆସୁଛି ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ,ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ,୪୦ କିମି ବେଗରେ...

ALSO READ: Gold Silver Price Today: ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନା ଦର,ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ କୁ ରହିଛି...

Add Zee News as a Preferred Source

ବନାରହାଟ୍-ସମତ୍ସେ ଲାଇନ୍ ୨୦ କିମିର ରହିବ। ଉଭୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂରା ହେବା ପରେ ଭୁଟାନ୍ ପ୍ରାୟ ୯୦ କିମିର ରେଳ ନେଟଓ୍ବାର୍କ ଜରିଆରେ  ଭାରତ ସହ ଯୋଡି଼ ହେବ। ପୂରା ନେଟଓ୍ବାର୍କ ପାଇଁ ୪୦୩୩ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।  ଆସନ୍ତା ୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଲାଇନ୍ କୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍  ଚାଲିବା ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ,ଭୁଟାନ୍ ର ସବୁଠୁ ବାଣିଜ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ହେଉଛି ଭାରତ। ଭୁଟାନର ଅଧିକାଂଶ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିସ୍ଥଳେ ଭୁଟାନର ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶ  ଓ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ବୈଶ୍ବିକ ନେଟଓ୍ବାର୍କ ସହ ଯୋଡିବାକୁ  ଏକ ଭଲ  ରେଳ ନେଟଓ୍ବାର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବିଦେଶ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିସ୍ରିଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ଓ ଭୁଟାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅସାଧାରଣ ବିଶ୍ବାସ , ପାରପ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଓ ବୁଝାବଣା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Gaza-Israel war
Gaza-Israel war:ଗାଜାରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବ ଯୁଦ୍ଧ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ମୋଦୀ
Petrol price hike
Today Petrol Diesel Price: ତୈଳଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ଏତିକି ରହିଛି ଲିଟର ପିଛା ଦର
School Building Collapsed
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୁଶୁଡିଲା ସ୍କୁଲ କୋଠା, ୬୫ ଶିଶୁ ଦବିଥିବା ଆଶଙ୍କା
Karoor Stampede
Karoor Stampede: ଟିଭିକେର କରୁର ଜିଲା ମୁଖ୍ୟ ଗିରଫ
Prasant Kishore
ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଦିନକୁ ରୋଜଗାର ୨୨ ଲକ୍ଷ
;