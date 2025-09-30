Bharat Bhutan Train Service: ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଭୁଟାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ ଟ୍ରେନ୍,ଏହିସବୁ ସହରକୁ ମିଳିବ ସେବା

Bharat-Bhutan Train Service: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଖୁବଶିଘ୍ର ଭାରତ ଓ ଭୁଟାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଳ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ୨ଟି ରେଳ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।
Bharat-Bhutan Train Service: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଖୁବଶିଘ୍ର ଭାରତ ଓ ଭୁଟାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଳ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ୨ଟି ରେଳ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ରେଳ ଲାଇନ୍ ଆସାମ୍ ର କୋକ୍ରାଝାରକୁ ଭୁଟାନ୍ ର ଗେଲେଫୁ ସହର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବନାରହାଟକୁ ଭୁଟାନର ସମେତ୍ସେ ସହ ଯୋଡିବ। କୋକ୍ରାଝାର-ଗେଲେଫୁ ଲାଇନ୍ ପ୍ରାୟ ୭୦ କିମି ଲମ୍ବା ହେବ।
ବନାରହାଟ୍-ସମତ୍ସେ ଲାଇନ୍ ୨୦ କିମିର ରହିବ। ଉଭୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂରା ହେବା ପରେ ଭୁଟାନ୍ ପ୍ରାୟ ୯୦ କିମିର ରେଳ ନେଟଓ୍ବାର୍କ ଜରିଆରେ ଭାରତ ସହ ଯୋଡି଼ ହେବ। ପୂରା ନେଟଓ୍ବାର୍କ ପାଇଁ ୪୦୩୩ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆସନ୍ତା ୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଲାଇନ୍ କୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ,ଭୁଟାନ୍ ର ସବୁଠୁ ବାଣିଜ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ହେଉଛି ଭାରତ। ଭୁଟାନର ଅଧିକାଂଶ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିସ୍ଥଳେ ଭୁଟାନର ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶ ଓ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ବୈଶ୍ବିକ ନେଟଓ୍ବାର୍କ ସହ ଯୋଡିବାକୁ ଏକ ଭଲ ରେଳ ନେଟଓ୍ବାର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବିଦେଶ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିସ୍ରିଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ଓ ଭୁଟାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅସାଧାରଣ ବିଶ୍ବାସ , ପାରପ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଓ ବୁଝାବଣା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।