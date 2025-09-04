ଜିଏଟି ସ୍ଲାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ:କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଲାଭ,ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ଶସ୍ତା

GST 2.0: ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବୁଧବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ (GST)ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର କେବଳ ହାରକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବରଂ ଏହା ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଏସଟି ପରିଷଦର ଏ-ହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତିରେ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଏସଟି ହାର ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଚାଷୀ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଜିଏସଟି ପରିଷଦର ୫୬ତମ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସରକାର ବଡ଼ ଧରଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି (ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି) ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ। ଏହି ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଭାବ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା,ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା,କୃଷି,ଶିକ୍ଷା,ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଉପରେ ଦେଖାଯିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କର (GST) ର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲାବ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିରୁ ଦୁଇକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ସହିତ କୃଷିକୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ମିଳିଛି। ନୂତନ ସ୍ଲାବ ଯୋଗୁଁ, ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଚାଷରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ।
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ପରିଷଦର 56ତମ ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଟ୍ରାକ୍ଟରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଟାୟାର ଏବଂ ପାର୍ଟସ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ଅମଳ,ଖଳା କରିବା ଏବଂ କ୍ଷେତ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ ଉପରେ ଜିଏସଟି ୧୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହା କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଏବଂ ବନୀକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା କରିବ। ଏହି ବୈଠକରେ,ଡ୍ରିପ୍ ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଜଳସେଚନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ ଉପରେ ଜିଏସଟି ୧୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବ। ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଜିଏସଟି ୧୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପରିଷଦ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ବୋଝ ହ୍ରାସ ପାଇବ।