 Old Pension Scheme: ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗୁ କି ହେବ ପୁରୁଣା ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା?
Old Pension Scheme: ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗୁ କି ହେବ ପୁରୁଣା ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା?

Old Pension Scheme: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ଦିନ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜାତୀୟ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ((NFIR) ଏବଂ ଉତ୍ତର ରେଳବାଇ ମଜଦୁର ୟୁନିଅନର ୩୧ତମ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ୧୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏବଂ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ୟୁନିଅନ ନେତାମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 04, 2025, 02:42 PM IST

ୟୁନିଅନ ନେତାମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଚରମବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ରହିବ ନାହିଁ।

ଏନଏଫଆଇଆର ମହାସଚିବ ଏମ୍ ରାଘାବୈୟା କହିଛନ୍ତି,"ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିନା ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଆମର ଦାବି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ସଂଘର୍ଷ ତୀବ୍ର ହେବ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି -ଘରୋଇକରଣ ଏବଂ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଓପିଏସର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ନୂତନ ପେନସନ ଯୋଜନା ବାତିଲ, ଖାଲି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା, ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା, ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା, ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପ 'ଡି' କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ 'ସି'ରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା, ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ରେଳବାଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକର ଘରୋଇକରଣକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। NFIR ସଭାପତି ଗୁମାନ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ରେଳୱେର ଘରୋଇକରଣ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଶ୍ରମିକ ଏକତାର ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି।"

ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ମଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମକୁ ଘରୋଇକରଣ ଏବଂ ଅନୁଚିତ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ହିଁ ବିଜୟର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ।" ଗୁରୁବାର ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ, ସଂଘ ନେତାମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସଂଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିସି ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଉତ୍ତର ରେଳବାଇ ମଜଦୁର ୟୁନିଅନ ସର୍ବଦା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛି ଏବଂ OPS ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା।"

 

Narmada Behera

