SC on Firecrackers: ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁଜ ଦୀପାବଳି,ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟାଇପାରିବେ ବାଣ?

SC on Firecrackers: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳୀ। ଏ-ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ସବୁଜ ବାଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Oct 15, 2025, 01:44 PM IST

SC on Firecrackers: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳୀ। ଏ-ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ସବୁଜ ବାଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର. ଗାଭାଇ ଏବଂ ବିଚାରପତି କେ. ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ୭ଟା ଏବଂ ରାତି ୮ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସବୁଜ ବାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ।

ALSO READ: Bus Fire: ଭୟଙ୍କର ଅଘଟଣ; ବସ୍ ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ୨୦ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଜାରରେ କେବଳ ସବୁଜ ବାଣ ବିକ୍ରି ହେବ। ଏବଂ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଯାଂଚ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ସବୁଜ ବାଣ ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଣ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ନଜରରେ ଆସନ୍ତି। ତେବେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମାଜନ ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଭଳି ସାଇଟ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ବାଣ ବିକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବନି।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହରିୟାଣାର ୨୨ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ୧୪ ଟି ଜିଲ୍ଲା NCRର ଅଂଶ, ତେଣୁ ଆଦେଶର ପରିସର ସମଗ୍ର NCR ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଏ-ହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ NCRର ଲୋକମାନେ ଏବେ ଦୀପାବଳିରେ ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇପାରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ - ପାରମ୍ପରିକ ବାଣ ତୁଳନାରେ କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବରୋପ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ।

ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହତା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଯେ କେବଳ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣ ବିକ୍ରୟ କରାଯିବ ଏବଂ କେବଳ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ମାତାମାନେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ।

ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ CJI ଗଭାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ପ୍ରମାଣିତ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସବୁଜ ବାଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟ ପରିବେଶଗତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (NEERI) ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ (PESO) ରୁ ଅନୁମତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ, ବିଚାରପତି ଅଭୟ ଏସ୍. ଓକା ଏବଂ ଉଜ୍ଜଲ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବଳ ୩-ରୁ ୪ ମାସ ପାଇଁ ବାଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହେଁ, ଏବଂ ସବୁଜ ବାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

 

Narmada Behera

