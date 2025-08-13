Bengali Films Mandatory: ଏଣିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ହଲ୍ ରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ରେ ଚାଲିବ ବଙ୍ଗଳା ସିନେମା
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2879257
Zee OdishaOdisha National-International

Bengali Films Mandatory: ଏଣିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ହଲ୍ ରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ରେ ଚାଲିବ ବଙ୍ଗଳା ସିନେମା

Bengali Films Mandatory: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସମସ୍ତ ସିନେମା ହଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ବଙ୍ଗାଳୀ ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶୋ’ ପାଇଁ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରୁ ରାତି ୯ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Aug 13, 2025, 05:14 PM IST

Trending Photos

Bengali Films Mandatory: ଏଣିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ହଲ୍ ରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ରେ ଚାଲିବ ବଙ୍ଗଳା ସିନେମା

Bengali Films Mandatory: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସମସ୍ତ ସିନେମା ହଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ବଙ୍ଗାଳୀ ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶୋ’ ପାଇଁ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରୁ ରାତି ୯ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗଳା ସିନେମାର ଦୃଶ୍ୟମାନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସିନେମା ହଲ୍ ଏବଂ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ସମୟରେ ବଙ୍ଗଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

 

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ,“ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନେମା ହଲ୍ ଏବଂ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସର ସମସ୍ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ (ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କ୍ରିନ୍) ରେ, ବର୍ଷ ସାରା ୩୬୫ଟି ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଶୋ’/ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବର୍ଷ ସାରା ସମସ୍ତ ୩୬୫ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ବଙ୍ଗଳା ଶୋ’ ହେବ।”

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Cabinet
Odisha Cabinet: ସମ୍ବଲପୁର ସହର ପାଇଁ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରି
Bengali Films Mandatory
Bengali Films Mandatory: ଏଣିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ହଲ୍ ରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ରେ ଚାଲିବ ବଙ୍ଗଳ
Odisha vigilance
ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ
top 10 news today
Top 10 News Today: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Bhadrak Police
କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ୱିତ ହେଲେ ଧାମନଗର ASI
;