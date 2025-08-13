Bengali Films Mandatory: ଏଣିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ହଲ୍ ରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ରେ ଚାଲିବ ବଙ୍ଗଳା ସିନେମା

Bengali Films Mandatory: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସମସ୍ତ ସିନେମା ହଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ବଙ୍ଗାଳୀ ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶୋ’ ପାଇଁ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରୁ ରାତି ୯ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଛି।
Bengali Films Mandatory: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସମସ୍ତ ସିନେମା ହଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ବଙ୍ଗାଳୀ ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶୋ’ ପାଇଁ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରୁ ରାତି ୯ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗଳା ସିନେମାର ଦୃଶ୍ୟମାନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସିନେମା ହଲ୍ ଏବଂ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ସମୟରେ ବଙ୍ଗଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
Government of West Bengal issues notification - "In every Cinema hall, and in all screens (each screen) of every multiplex situated in this State, 365 prime time shows/screenings of Bengali films shall mandatorily be held throughout the year, with at least one Bengali show per… pic.twitter.com/tjcQYcoUa2
— ANI (@ANI) August 13, 2025
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ,“ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନେମା ହଲ୍ ଏବଂ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସର ସମସ୍ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ (ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କ୍ରିନ୍) ରେ, ବର୍ଷ ସାରା ୩୬୫ଟି ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଶୋ’/ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବର୍ଷ ସାରା ସମସ୍ତ ୩୬୫ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ବଙ୍ଗଳା ଶୋ’ ହେବ।”