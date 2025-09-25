Agni prime Missile Test Rail: ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା DRDO। ଭାରତର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏକ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। (DRDO) ଏପରି ଏକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଯାହା ବିଶ୍ୱ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲା।
Agni prime Missile Test Rail: ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା DRDO। ଭାରତର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏକ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। (DRDO) ଏପରି ଏକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଯାହା ବିଶ୍ୱ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, DRDO ଏହାର ନୂତନ ପିଢ଼ିର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ୍କୁ ରେଳ-ଆଧାରିତ ଲଞ୍ଚର୍ରୁ ସଫଳ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ରେଳ ନେଟୱାର୍କରୁ ପରମାଣୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିବାର କ୍ଷମତା ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ରେଳ-ଆଧାରିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏକ ସ୍ଥିର ଲଞ୍ଚର୍ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ମଧ୍ୟ DRDO ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
#WATCH | Raksha Mantri Rajnath Singh tweets, "India has carried out the successful launch of Intermediate Range Agni-Prime Missile from a Rail-based Mobile launcher system. This next-generation missile is designed to cover a range of up to 2000 km and is equipped with various… pic.twitter.com/kfDOjVpAeW
— ANI (@ANI) September 25, 2025
ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ-ହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ରେଳ-ଆଧାରିତ ଲଞ୍ଚର୍ରୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଫଳ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ବହୁଭୂମିକା କ୍ଷମତା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ କରେ।
ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ'ଣ?
ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ୍ (ଅଗ୍ନି-ପି) ଅଗ୍ନି ସିରିଜର ଏକ ନୂତନ ପିଢ଼ିର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଏହା ଏକ କ୍ୟାନିଷ୍ଟରାଇଜ୍ଡ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଏକ ସିଲ୍-ଡ କ୍ୟାନିଷ୍ଟର ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯାହା ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଲଞ୍ଚ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ଘାତକ କ୍ଷମତା। ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ୍ ୧,୦୦୦ ରୁ ୨,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଏକ ଦୁଇ-ସ୍ତରୀୟ କଠିନ-ପ୍ରୋପେଲାଣ୍ଟ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଏହାର ଉନ୍ନତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ କରିଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନି ସିରିଜ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ହାଲୁକା।