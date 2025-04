BJD to oppose Waqf Bill: ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରିବ ବିଜେଡି

BJD to oppose Waqf Amendment Bill: ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ଏହାର ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦଳର ମତକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଉଭୟରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ବିତର୍କ ସମୟରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମୁଜିବୁଲ୍ଲା ଖାନ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ।

କହିରଖୁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ଲୋକସଭାରେ ବିଲ୍ ଆଗତ କରି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଆଇନ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ୱାକଫ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିଚାଳନାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।

Delhi: On Waqf (Amendment) Bill, BJD MP Sasmit Patra says, "The stand of Biju Janata Dal is very clear. We are opposing this bill. We have had several reservations about this bill earlier, and we feel that the way this bill is being bulldozed is not appropriate..." pic.twitter.com/4cXRxjqDC9

— IANS (@ians_india) April 1, 2025