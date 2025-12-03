Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3027230
Zee OdishaOdisha National-International

Winter Session: ସଂସଦରେ ଉଠିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଇ-କେୱାସି ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ସାଂସଦମାନେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି।  ଆଜି ଦୁଇ

Written By  Harihar Panda|Last Updated: Dec 03, 2025, 11:56 AM IST

Trending Photos

Winter Session: ସଂସଦରେ ଉଠିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଇ-କେୱାସି ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ସାଂସଦମାନେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି। 

ଆଜି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳ ସ୍ୱଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ ଉପଭୋକ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଓଡିଶାର ଦୂରଦୁରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସନ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛି ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ସାମଗ୍ରୀ ନପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଇ-କେୱାଇସି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଥିଲେ ଅନେକ ଜନଜାତୀୟ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ମିଳି ପାରୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ୨୦୨୦ ମସିହାରୁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ୫ କିଲୋ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ହିତାଧିକାରୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ରହୁଥିବା ବେଳେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହିବେ ବୋଲି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨୦୨୫ରେ ୨ କୋଟି ୩୪ ଲକ୍ଷ ୭୯ ହଜାର ୬୧୬ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୧୮ ଲକ୍ଷ ୪୧ ହଜାର ୪୨୪ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ଗୋଦାମରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ଗୋଦାମ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଗୋଦାମ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନକୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଓଜନ ମାପକ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବାୟୋମାଟ୍ରକ ସନ୍ତକକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରାଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ, ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରବୃତ୍ତି କାମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ନେଇ ସାଂସଦମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ତାହାକୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏବେ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଉଦବେଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି। 

Add Zee News as a Preferred Source

 

About the Author
author img
Harihar Panda

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍, ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି....
Odisha news
ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିର କୃଷକଙ୍କ ଝିଅ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ତୀରନ୍ଦାଜୀରେ ରଚନାଙ୍କ ସଫଳତା
Pradip Majhi
ପ୍ରଦୀପ ମାଝିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା: ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ହତ୍ୟା ଧମକ
Tihar Jail inmates
Tihar Jail inmates: ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବେଞ୍ଚ ତିଆରି କରିବେ କଏଦୀ !
Top10 Zee News Odisha Headlines Today
Top10 Zee News Odisha Headlines: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ୫ ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖବର