Republic day 2026: କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଗଡିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ୭୭ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ପରେଡକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୧୭ ଜଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବିଭାଗ ଏବଂ ସେବାରୁ ୧୩ ଜଣ - ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ନିଜର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି।

 'Soil to Silicon: Rooted in Tradition, Rising with Innovation' ଥିମ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢରେ କୋରାପୁଟର କଫି, ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ବାର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ। 

ଏହି ସାରଣୀଗୁଡ଼ିକ 'ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କା ମନ୍ତ୍ର: ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଏବଂ 'ସମୃଦ୍ଧି କା ମନ୍ତ୍ର: ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ'ର ବ୍ୟାପକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା। ଜାତୀୟ ଗୀତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'ର 150 ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତିକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛି। ଏକତ୍ର, ସେମାନେ ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ସଫଳତାର ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ମିଶ୍ରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆସାମ ଆଶାରୀକାଣ୍ଡି ଟେରାକୋଟା କାରିଗରୀ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି। ସେହିପରି ଛତିଶଗଡ଼ର ସାରଣୀରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍"କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଦେବଭୂମି ଏବଂ ବୀରଭୂମି ଭାବରେ ଏହାର ପରିଚୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ସାରଣୀରେ ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ।

"ଆତ୍ମନିର୍ଭର କେରଳ ଫର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ" ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେରଳ ଏହାର ଜଳ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 100 ପ୍ରତିଶତ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷରତା ହାସଲକୁ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଣେଶୋତ୍ସବକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ମଣିପୁର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା। ନାଗାଲାଣ୍ଡର ସାରଣୀ ସଂସ୍କୃତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ହର୍ଣ୍ଣବିଲ୍ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲା।

ଓଡ଼ିଶା 'ମାଟିରୁ ସିଲିକନ୍: ପରମ୍ପରାରେ ମୂଳ, ନବସୃଜନ ସହିତ ରାଇଜିଂ' ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ, ପୁଡୁଚେରୀ ଅରୋଭିଲର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବ, ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ବିକାନେର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ (ଉସ୍ତା) କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ତାମିଲନାଡୁର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେବ ସମୃଦ୍ଧିର ମନ୍ତ୍ର: ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବଙ୍ଗର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଟେବୁଲ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ଲୋକମାତା ଦେବୀ ଅହିଲବାୟ ହୋଲକରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଥିବାବେଳେ ପଞ୍ଜାବ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୂର ସାହିବ ଜୀଙ୍କର ଶହୀଦ ହେବାର ୩୫୦ତମ ବର୍ଷକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସେବା ମଧ୍ୟରେ, ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଯୁଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରବୀଣ ସାରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟର 'ସମୁଦ୍ର ସେ ସମୃଦ୍ଧି' ଶୀର୍ଷକ ସାରଣୀ ଜାତୀୟ ସମୃଦ୍ଧିରେ ସମୁଦ୍ରର ଭୂମିକାକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରିବ। ସାମରିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର: ମିଳିତତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୟ' ଶୀର୍ଷକ ଏକ ତ୍ରି-ସେବା ସାରଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ।

