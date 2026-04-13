Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3177142
Zee OdishaOdisha National-InternationalOil and LPG Crisis: ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ କମିବନି !

Oil and LPG Crisis: ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ କମିବନି !

Oil and LPG Crisis: ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ପୁଣି ଥରେ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦିଓ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁଣି ଖୋଲାଯାଏ, ଏହି ଅସୁବିଧା ଏତେ ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 13, 2026, 03:17 PM IST

Trending Photos

Oil and LPG Crisis: ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ କମିବନି !

Oil and LPG Crisis: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସମୟରେ, ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ; ଏକ ମାରାଥନ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ୨୧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୈଠକରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଇରାନ ପୁଣି ଥରେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆମେରିକା ବନ୍ଦ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଅବରୋଧ ଲଗାଇଲା। ଯାହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା । ଇରାନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ସେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଟୋଲ୍ ଟିକସ ନ ଦେଇ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଏପରି ଟୋଲ୍ ଦେୟ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଜାହାଜ କଠୋର ପରିଣାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ପରିସ୍ଥିତି ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ "କ୍ୟାଚ୍-୨୨" ପାଲଟିଛି - ଏକ ପଥର ଏବଂ ଏକ କଷ୍ଟକର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ, ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍କଟ ଶୀଘ୍ର କମିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଯଦିଓ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲାଯାଏ, ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ଏତେ ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ।

ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବଜାର ପରିସ୍ଥିତି ଅନେକ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ, ରିଫାଇନାରୀ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଉତ୍ତର ସାଗର ବଜାରର ବାସ୍ତବତା କାଗଜରେ ଉଦ୍ଧୃତ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ୪୦ ଜଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ରେତା ଏହି ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପାଇଁ ବିଡ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚାହିଦା ଏତେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଯେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ $୧୪୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି - ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ସରକାରୀ, ଉଦ୍ଧୃତ ବଜାର ହାରଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ। 

ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାରଣରୁ ତେଲ ଚାହିଦା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟରେ ୪୦ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ତୈଳ ଅଭାବ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ବିଭ୍ରାଟର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆର ଅନେକ ରିଫାଇନାରୀରେ ତେଲ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି । ତଥାପି, ଯଦିଓ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲିଯାଏ, ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଏତେ ସହଜରେ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପରିବହନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟକୁ ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ରୋକିବ। ଇରାନ କଟକଣା ଏବଂ ଆମେରିକାର ଅବରୋଧର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଣ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ।

ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ପରିସ୍ଥିତି ଏକ "ପଥର ଏବଂ କଠିନ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ" ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଭାରତର ଅସୁବିଧା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି, କାରଣ ଦେଶର ମୋଟ ଏଲପିଜି ଆମଦାନୀର ପ୍ରାୟ ୮୫ ରୁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବହନ କରାଯାଏ। ଭାରତ କାତାର, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (ୟୁଏଇ), ସାଉଦି ଆରବ, କୁୱେତ ଏବଂ ଓମାନରୁ ଏଲପିଜି ଆମଦାନୀ କରେ। ଇରାନ ପୂର୍ବରୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ କିଛି କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏବେ ନୌସେନା ଅବରୋଧ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଅବରୋଧ ଇରାନକୁ ଟୋଲ୍ ଦେଇ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତର ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି।

ଯଦିଓ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁନଃ ଖୋଲାଯାଏ, ଖାଲି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁବିଧା ଜାରି ରହିବ। ଏକ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଂସ୍ଥା eToro ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ବଳ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ଆଲୋଚନା ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସାଗର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। କୌଣସି ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଲିକ କିମ୍ବା ବୀମା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପଠାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜାହାଜ ସେଠାରେ ଫସି ରହିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଏବଂ ତେଲ ଲୋଡିଂ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିପାରେ। ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ, ତୈଳ ଉତ୍ପାଦକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତେଲ କୂପଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କୂପଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା କୌଣସି ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବହୁତ ସମୟ ନେଇପାରେ।

ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଭାରତର ଅସୁବିଧାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି; ତଥାପି, ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତ ଏକ ଦୂର ବିକଳ୍ପ ପଥ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଏହି ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ତେଲ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ, ଭାରତ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ୬ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ କିଣିଛି। ଭାରତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ସୁରକ୍ଷା ଉଭୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି। ଭାରତର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି, ଜାପାନ ଏବେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ତେଲ କ୍ରୟ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଚୀନ୍ ଏହାକୁ କାନାଡାରୁ ଉତ୍ସ କରୁଛି। ଭାରତ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି - ଛୋଟ ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଏନଜି ସଂଯୋଗର ପ୍ରସାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭାରତ ମୋଟ ଆବଶ୍ୟକତାର ୬୦ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହାର ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଏକ ଗୁରୁତର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି ଏବଂ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏବେ, ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ନୂତନ ଧମକ ଏହି ଚାଲୁଥିବା ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟର ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଇସଲାମାବାଦରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ଏହା ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବାରୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ଇରାନ ଟୋଲ୍ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇରାନୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାରୁ ବାରଣ କରାଯିବ। ଆମେରିକା ଆହୁରି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଏହା ଇରାନର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କରିବ। ଏହା ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପ, ଜାସ୍କ ଟର୍ମିନାଲ, ବନ୍ଦର ଆବାସ ଏବଂ ବନ୍ଦର ଖୋମେନି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଇରାନୀ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଜାହାଜ ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇରାନକୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଆକାଶଛୁଆଁ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରଖିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆମେରିକା ଏବେ ଇରାନର ତୈଳ ରପ୍ତାନିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି - ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାହା ପୂର୍ବ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଠାଇବା ପରେ ୧.୮ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

