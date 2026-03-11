Advertisement
Oil Crisis: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ୫ଦେଶରେ ଘଟିଲାଣି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି...ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା

Oil Crisis: ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଫିସର କାମ ଘରୁ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 

Oil Crisis: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଅନେକ ଦେଶ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ କମ ହୋଇଛି,  ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ତୈଳ ସଙ୍କଟର ଆଶଙ୍କାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏସୀୟ ଦେଶ ତେଲ ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ବାଂଲାଦେଶ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ଧନ ନିଷେଧ କରିଛି
ବାଂଲାଦେଶ ଏହାର ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକତାର ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାସନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦେଶର ତୈଳ କମ୍ପାନୀ, ବାଂଲାଦେଶ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ, ତେଲ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ମୋଟରସାଇକେଲ ଚାଳକମାନେ ଏକ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ପୂରଣ କରିପାରିବେ।

ପାକିସ୍ତାନରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ
ତେଲ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ, ପାକିସ୍ତାନ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫୫ ପାକିସ୍ତାନୀ ମୁଦ୍ରା ବା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅନୁଯାୟୀ ୧୮ଟଙ୍କା, ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ଇତିହାସରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି। ସେଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ୩୨୧ PKR ଏବଂ ଡିଜେଲ PKR ୩୩୫ PKR ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଫିସର କାମ ଘରୁ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଭତ୍ତା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ୨୨ ରୁ ୨୪ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟଙ୍କା (୬ ରୁ ୭ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା) ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି, ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ୭ ରୁ ୮ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ କିରୋସିନ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୧୩ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଫିଲିପାଇନ୍ସ ୪ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ଲାଗୁ କରିଛି
ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ୪ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଚାରି ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତିନି ଦିନ ଛୁଟି। ଫିଲିପାଇନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ୧୦ ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଭାରତରେ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି?
୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ଭାରତ ସରକାର ସଂସଦରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ମୋଟ ୭୪ ଦିନର ତେଲ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଏଲପିଜି ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ତଥାପି, ୭ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସରକାର ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୬୦ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଗଚ୍ଛିତୀକରଣ ରୋକିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଦୁଇଟି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟରେ ସମୟକୁ ୨୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ।

