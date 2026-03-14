Oil Crisis: ତେଲ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଜୁଝୁଛି ଦେଶ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ୍ କାଟ୍ !

Oil Crisis: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ୧୪ ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଏସୀୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଭାରତ ଅଶାନ୍ତ ଥିବା ବେଳେ, ପାକିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଶନିବାର ସେ ସରକାରୀ ମାଲିକାନା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୫-୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଦରମା ହ୍ରାସକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଠକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରି, ସରକାରୀ ମାଲିକାନା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ୫-୩୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରାଯିବ।"
ସରକାର ଦରମା କାଟ ସହିତ କ'ଣ କରିବେ?
ସରକାର କହିଛି ଯେ, ଦରମା କାଟରୁ ସଞ୍ଚୟ କେବଳ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ୫୫ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବୈଠକରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସରକାରୀ ଯାନବାହାନ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଆବଣ୍ଟନରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଅଡିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ସରକାରୀ ଯାନବାହାନ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ।
ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ଏହି ସମୟରେ, ନିଗମ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବୋର୍ଡ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଫି ପାଇବେ ନାହିଁ; ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଞ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯିବ। ନୂତନ ଯାନବାହାନ କ୍ରୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କ୍ରୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ସଦସ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟକଙ୍କ ଦରମା ଜନକଲ୍ୟାଣ ସଞ୍ଚୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଜାରି ରହିବ।" ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, କାରଣ ଏହା ଉପସାଗରୀୟ ତୈଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
Also Read: Entertainment News: କଳାଜଗତରେ ଖେଳିଗଲା ଶୋକର ଛାୟା, ଆଖିବୁଜିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ
Also Read: Trigrahi Yog: ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଲାଭ, ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗରୁ ହେବେ ଖୁବ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ !