Russia on Trump's Claim: ଭାରତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବ: ଋଷ

Russia on Trump Statement: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଘୋଷଣା ପରେ ଭାରତ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରୁଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ଯେକୌଣସି ଦେଶରୁ ତେଲ କିଣିପାରିବ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କ୍ରେମଲିନର ପ୍ରେସ ସଚିବ ଦିମିତ୍ରୀ ପେସକୋଭ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ତୈଳ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ରୁଷ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ନୁହେଁ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦେଶରୁ ତେଲ କିଣୁଛି।
ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ, ପେସକୋଭ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ ଯେ ରୁଷ ଭାରତକୁ ତେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ନୁହେଁ। ଭାରତ ସର୍ବଦା ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ କିଣିଛି। ତେଣୁ, ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ନୂତନ ଦେଖୁନାହୁଁ।"
କ୍ରେମଲିନ୍ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିର ଜବାବରେ ଆସିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରି ଆମେରିକାରୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ପେସକୋଭ କହିଥିଲେ ଯେ ରୁଷ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ପାଇନାହିଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ଭାରତ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଏ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ।
ରୁଷ ବିଶେଷଜ୍ଞ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ରୁଷର ପ୍ରମୁଖ ରେଡିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୋମର୍ସାଣ୍ଟ ଏଫଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ବିପରୀତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରୁଷର ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଚୁକ୍ତିନାମା ବିଷୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ରୁଷୀୟ ଶକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ରୁଷର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ପ୍ରତିଦିନ ରୁଷରୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ରୁ 2 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ସାଧାରଣତଃ ଭାରତକୁ ଦୈନିକ 1.5 ରୁ 2 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ରପ୍ତାନି କରେ। ଆମେରିକା ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କେବଳ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେରିକୀୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ହୋଇଛି।