Tariq Rahman: ତାରିକ ରେହମାନଙ୍କୁ ମୋଦୀଙ୍କ ଚିଠି ଦେଲେ ଓମ ବିର୍ଲା

Tariq Rahman: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବାଂଲାଦେଶର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ବିର୍ଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ବିର୍ଲା ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ସେ ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା କ’ଣ ଥିଲା?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବାଂଲାଦେଶରେ ସମ୍ପ୍ରତି ସମାପ୍ତ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ବିଜୟ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।" ମୋଦି ତାରିକ ରହମାନ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡକ୍ଟର ଜୁବୈଦା ଏବଂ ଝିଅ ଜାଇମାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ନେଇଯିବ।
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ
ପୂର୍ବରୁ, ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ମୁମ୍ବାଇରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଢାକାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିର୍ଲାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
Just concluded a constructive meeting with Prime Minister of Bangladesh @trahmanbnp
I handed over a personal letter from Prime Minister @narendramodi conveying his wishes to PM Rahman and inviting him to visit India at the earliest convenience.
I extended warm congratulations… pic.twitter.com/gFNqLmnxsT
— Om Birla (@ombirlakota) February 17, 2026
ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ସମ୍ପର୍କ
ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ସହଭାଗୀ ଇତିହାସ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଆକାଂକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ମିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ, ଭାରତ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏବଂ ଗଭୀର ବନ୍ଧୁତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ।