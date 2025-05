Cabinet Meeting in Pahalgam: ପହଲଗାମରେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ କଲେ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା

Omar Abdullah Cabinet Meeting in Pahalgam: ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୨୬ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ସରକାର ଆଜି ପହଲଗାମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀନଗର କିମ୍ବା ଶୀତକାଳୀନ ରାଜଧାନୀ ଜମ୍ମୁ ବାହାରେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଶନିବାର ଦୁଇ-ମୁଖୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉପକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ବୈଠକ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଯଦିଓ ବୈଠକର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି ତଥାପି ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଏବଂ ସମାଜ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ଯେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ହିଂସାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏକ ନୂତନ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଶେଷରେ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରାଇ ଆଣିବ।

CM Omar Abdullah chaired a Cabinet meeting at Pahalgam today. He stated: "It was not just a routine administrative exercise, but a clear message — we are not intimidated by cowardly acts of terror. The enemies of peace will never dictate our resolve. Jammu & Kashmir stands firm,… pic.twitter.com/lGgJc6CzNB

