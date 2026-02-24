OMC: ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମକୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିକକ୍ HR ଉତ୍କର୍ଷ-୨୦୨୫ ପୁରସ୍କାର

OMC: ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୦ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କର୍ପୋରେଟ୍ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ (CSR) ସମ୍ମିଳନୀରେ ଖଣି ଏବଂ ଧାତୁ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (OMC)କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିକକ୍ HR ଉତ୍କର୍ଷତା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
OMC: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୦ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କର୍ପୋରେଟ୍ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ (CSR) ସମ୍ମିଳନୀରେ ଖଣି ଏବଂ ଧାତୁ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (OMC)କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିକକ୍ HR ଉତ୍କର୍ଷ-୨୦୨୫ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର (IOD) ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ଅନୁଷ୍ଠାନ OMCର ସଂରଚିତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦୃଢ଼ କର୍ମଶକ୍ତି ପରିଚାଳନା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଆସୁଛି ।
OMC ମୋଟ ୩୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଜୀବିକା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ନିଗମ ଏହାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂରଚିତ ତାଲିମ ମଡ୍ୟୁଲ୍, ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଡିଜିଟାଲ୍ HR ସମନ୍ୱୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି।
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷରେ OMC ୪୦.୧୯ ନିୟୁତ ଟନର ରେକର୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ ହାସଲ କରିଛି। ଯାହା ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଖଣି ପିଏସୟୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଏହାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ନିଗମ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିଛି। ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କର୍ମଚାରୀ କଲ୍ୟାଣ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଯାହା ନିରାପଦ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣି ପ୍ରତି ଏହାର ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏବଂ ଆଗୁଆ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ OMCର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରେ, ଯାହା କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଲୋକ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।