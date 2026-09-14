ବାଲୁକାରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର ପ୍ରଶଂସା...

ମୁମ୍ବାଇ: ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରବିବାର ମୁମ୍ବାଇର ଥାନେ ଠାରେ ଗଣେଶୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ଏକ ଅନନ୍ୟ ବାଲୁକା କୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ୩୦ ଟନ୍ ରୁ ଅଧିକ ବାଲି ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାରି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା।
Jai Shree Ganesh #GanpatiBappaMorya pic.twitter.com/jYZ38cjSkP
— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) September 14, 2026
ଏହି କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଦର୍ଶନ "ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଭଗବାନ ଗଣେଶ" ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ସହିତ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ବାଲୁକା କଳା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିବା ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମେତ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କଳାତ୍ମକ ସୃଜନଶୀଳତା ସହିତ ଭକ୍ତିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଦାୟିତ୍ୱର ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ। ଏହି ବର୍ଷର ଗଣେଶୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିମାଣ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି।
Jai Shree Ganesh #GanpatiBappaMorya
On the auspicious occasion of Ganeshotsav, I created a sand sculpture of Panchmukhi Lord Ganesha in Thane, Mumbai. pic.twitter.com/RLkjWBXlrl
— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) September 14, 2026