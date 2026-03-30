Iran-Israel War: କୁଏତ ଆକ୍ରମଣରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Trending Photos
Iran-Israel War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ସକାଳୁ କୁଏତର ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଜଳ ଡିସାଲିନେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଇରାନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତି କମରେ ଆଠକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କୁଏତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏକ ସେବା ଭବନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। କୁଏତ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଏହାକୁ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଇରାନୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ କ୍ଷତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି
ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଏହି ସଦ୍ୟତମ ମୃତ୍ୟୁ ଗତ ଗୁରୁବାର ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣା ପରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆବୁଧାବି ଉପରେ ପ୍ରତିରୋଧିତ ଏକ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ଆଘାତ ପାଇ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ ଏହା "ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ UAE କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।"
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଆଉ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଲ ଜାଜିରା ଅନୁଯାୟୀ, ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ, ସୋମବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ବାହାରିନ, ୟୁଏଇ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ସାଇରନ ବାଜିଛି। ବାହାରିନ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏକାଧିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣିବା ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି।
ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି?
ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଏବେ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ଇରାନ ସେନା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଘାଟି ଥିବା ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଜୀବନହାନି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି।