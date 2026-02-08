Bangladesh: ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆୱାମୀ ଲିଗର ନେତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ୍

Trending Photos
Bangladesh: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ନେତା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ସରକାରର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦିନାଜପୁର ଜେଲରେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ହତ୍ୟା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ସରକାର ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ରମେଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜେଲ ହତ୍ୟା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେତେକ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜେଲ ହତ୍ୟା କିମ୍ବା ହାଜତ ହତ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ନେତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ମାନବାଧିକାର, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି, ଯାହା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।