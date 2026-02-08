Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3102004
Zee OdishaOdisha National-InternationalBangladesh: ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆୱାମୀ ଲିଗର ନେତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ୍

Bangladesh: ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆୱାମୀ ଲିଗର ନେତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ନେତା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ସରକାରର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦିନାଜପୁର ଜେଲରେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ହତ୍ୟା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶେଖ ହସିନାଙ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 08, 2026, 09:12 AM IST

Trending Photos

Bangladesh: ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆୱାମୀ ଲିଗର ନେତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ୍

Bangladesh: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ନେତା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ସରକାରର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦିନାଜପୁର ଜେଲରେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ହତ୍ୟା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ସରକାର ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

ରମେଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜେଲ ହତ୍ୟା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେତେକ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜେଲ ହତ୍ୟା କିମ୍ବା ହାଜତ ହତ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ନେତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ମାନବାଧିକାର, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି, ଯାହା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Gujurat Police
୨୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ ୩୦ ବର୍ଷର କାରାଦଣ୍ଡ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରଦିନ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ
Surajkund Accident
ହରିଆଣାର ସୁରଜକୁଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ରାମଦୋଳୀ, ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Team India
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ହୃଦୟ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
Indian railways
ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି! ଶସ୍ତା ହେବ ଏହି ୧୦ଟି ଟ୍ରେନ୍‌ର ଭଡ଼ା