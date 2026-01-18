Hindu Youth Killed: ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା

Trending Photos
Hindu Youth Killed:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ଏବେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ନାଁ ଲିଟନ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲିଟନ ବାଂଲାଦେଶର ଗାଜିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏକ ହୋଟେଲ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣା ଦିନ ନିଜ ହୋଟେଲର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଲିଟନ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖର ପଡ଼ିଥିଲେ।
ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୫୫ ବର୍ଷୀୟ ଲିଟନ୍ ବାରାନଗର ରୋଡରେ "ବୈଶାଖୀ ସ୍ୱିଟମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ହୋଟେଲ୍" ନାମକ ଏକ ମିଠା ଦୋକାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ହିଁ ବିବାଦ ଘଟିଥିଲା। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ମାସୁମ୍ ମିଆଁ ଏବଂ ଦୋକାନର ୧୭ ବର୍ଷୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ବଢି ଯାଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
କିଛି ସମୟ ପରେ, ମାସୁମଙ୍କ ବାପା-ମା, ମହମ୍ମଦ ସ୍ୱପନ ମିଆଁ ଏବଂ ମାଜେଦା ଖାତୁନ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଭିଡ଼କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲିଟନ୍ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାସୁମ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଲିଟନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ କୋଦାଳରେ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଲିଟନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସପନ ମିଆଁ, ମାଜେଦା ଖାତୁନ୍ ଏବଂ ମାସୁମ ମିଆଁଙ୍କୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ତିନିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହେପାଜତରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଲିଟନ୍ ଘୋଷଙ୍କ ହତ୍ୟା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଶୁକ୍ରବାର, ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ SUV ଧକ୍କା ଦେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। 30 ବର୍ଷୀୟ ରିପନ ସାହା ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଯିବାରୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।