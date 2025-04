Kailash Manasarovar Yatra: ୩୦ ଜୁନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା; ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ

Kailash Manasarovar Yatra 2025: ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରିଖରେ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯାତ୍ରାର ତଦାରଖ କରୁଥିବା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଯାହା ପାଇଁ ଆବେଦନ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲାଯାଇଛି। ୭୫୦ ଜଣଙ୍କ ମୋଟ ୧୫ଟି ଦଳ ତିବ୍ଦତର କୈଳାସ ପର୍ବତ ଏବଂ ମାନସରୋବର ହ୍ରଦର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ।

ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୫୦ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଲିପୁଲେଖ ଘାଟ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ୫୦ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ୧୦ଟି ବ୍ୟାଚ୍ ସିକ୍କିମରୁ ନାଥୁ ଲା ଘାଟ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆଗ୍ରହୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

ଆପଣ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ

ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ https://kmy.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ।

“Kailash Manasarovar Yatra organised by Ministry of External Affairs is set to take place during June to August 2025. This year, 5 batches, each consisting of 50 Yatris, and 10 batches, each consisting of 50 Yatris, are scheduled to travel through Uttarakhand State crossing over… pic.twitter.com/Rhedx8JPum

— Press Trust of India (@PTI_News) April 26, 2025