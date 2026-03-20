Online Delivery: ଲାଗିଲା ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି ବୃଦ୍ଧି କଲା ଏହି ଅନଲାଇନ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରୀ ଆପ୍

Online Delivery: ଶୁକ୍ରବାର ଇଟର୍ନାଲ୍ (ପୂର୍ବରୁ ଜୋମାଟୋ)ର ସେୟାର ୨୩୩ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ପୂର୍ବ ବନ୍ଦ ତୁଳନାରେ ୧.୮୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୭.୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥାପି, ଗତ ମାସରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
Online Delivery: ଜୋମାଟୋ ପୁଣି ଥରେ ତାର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର କମ୍ପାନୀର ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଲିଂ ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି ପ୍ରତି ଅର୍ଡରରେ ୧୯.୨୨ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ୨.୪୦ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଫି ଏବେ GST ପୂର୍ବ ଆଧାରରେ ପ୍ରତି ଅର୍ଡର ୧୨.୫୦ ରୁ ୧୪.୯୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଏପରି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଏଲପିଜି ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ରେସ୍ତୋରାଁ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି।
କମ୍ପାନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫି ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲା
କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଏହାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲା। ଫେବୃଆରୀରେ, ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ, ଏହାକୁ ପ୍ରତି ଅର୍ଡର ୬ରୁ ୧୦ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ରେ, ଜୋମାଟୋ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତି ଅର୍ଡର ୨ଟଙ୍କା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି ଲାଗୁ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସ୍ୱିଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଅର୍ଡର (କର ସମେତ) ୧୪.୯୯ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି ଆଦାୟ କରେ, ଯାହା ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ରଖିଥାଏ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ମାର୍ଜିନ୍ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି।
କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କିପରି ରହିଛି?
ଶୁକ୍ରବାର ଇଟର୍ନାଲ୍ (ପୂର୍ବରୁ ଜୋମାଟୋ)ର ସେୟାର ୨୩୩ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ପୂର୍ବ ବନ୍ଦ ତୁଳନାରେ ୧.୮୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୭.୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥାପି, ଗତ ମାସରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ, କମ୍ପାନୀ ଡିସେମ୍ବର ତ୍ରୈମାସିକରେ ୧୦୨ ଟଙ୍କା କୋଟିର ଏକୀକୃତ ନିଟ୍ ଲାଭ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ଅବଧିରେ ୫୯ କୋଟିରୁ ୭୨.୮୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, କାର୍ଯ୍ୟରୁ ରାଜସ୍ୱ ତିନିଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୬ ହଜାର ୩୧୫କୋଟି (ପ୍ରାୟ ଡଲାର ୧.୬ ବିଲିୟନ) ହୋଇଛି ଯାହା ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୫,୪୦୫ କୋଟି (ପ୍ରାୟ ଡଲାର ୫.୪ ବିଲିୟନ)ଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ରେ, ଜୋମାଟୋ ନିଜକୁ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଭାବରେ ପୁନଃବ୍ରାଣ୍ଡ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବଧିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
