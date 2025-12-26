Online Order: ନୂଆବର୍ଷରେ ମିଳିବନି କିଛି ବି ସୁବିଧା...ଏହିସବୁ ଆପ୍ ରୁ ଆସିପାରିବନି ଅନଲାଇନ ଅର୍ଡର !

Online Order: ସାରା ଭାରତରେ ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନର ମାନେ ଧର୍ମଘଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ୨୫ (ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ) ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ଅର୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ, ଡେଲିଭରି ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ସେବା ବିଭ୍ରାଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Online Order: ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଗିଗ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନର ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସିଜିନରେ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍-ବେସ୍ଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୱାର୍କର୍ସ (IFAT) ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗିଗ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିଅନର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତଥା ଗତକାଲିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ରୁ ୩୧ ତାରିଖ, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ଏବଂ ଇ-କମର୍ସ ସେବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏଥିରେ ସ୍ୱିଗି, ଜୋମାଟୋ, ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍, ଆମାଜନ ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ।
ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସିଧାସଳଖ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସ୍ୱିଗି, ଜୋମାଟୋ, ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଏବଂ ଜେପ୍ଟୋ ଭଳି କମ୍ପାନୀର ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନର ମାନେ ଧର୍ମଘଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ୨୫ (ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ) ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ଅର୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ, ଡେଲିଭରି ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ସେବା ବିଭ୍ରାଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଗିଗ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେସିନ୍ ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବାଦର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:
ବିପଜ୍ଜନକ ଡେଲିଭରି ମଡେଲ୍: କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର "୧୦-ମିନିଟ୍ ଡେଲିଭରି" ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଉଚ୍ଚ ଗତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଆୟ: ବଢ଼ୁଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରତି ଅର୍ଡର ପିଛା ରୋଜଗାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି।
ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ: କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ କିମ୍ବା ଶୁଣାଣି ବିନା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ହରଣ କରୁଛି।
ୟୁନିୟନଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି:
ସ୍ୱଚ୍ଛ ମଜୁରୀ ଗଠନ: ଦେୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ।
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା, ଦୁର୍ଘଟଣା କଭର ଏବଂ ପେନସନ୍ ଭଳି ସୁବିଧା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଆପ୍ରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଭୁଲ ରୁଟିଂ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ।
୧୦ ମିନିଟର ମଡେଲର ଶେଷ: ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଜବରଦସ୍ତି ମଡେଲକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବା ଉଚିତ।
ୟୁନିୟନ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। IFATର ଜାତୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହମ୍ମଦ ଇନାୟତ ଅଲିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ କାଗଜପତ୍ରରେ ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ। ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୀରବ ଦର୍ଶକ ହେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଧର୍ମଘଟ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତର ଗିଗ୍ ଅର୍ଥନୀତିର "ଅନ୍ଧକାର ପାର୍ଶ୍ୱ"କୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ସୁବିଧା ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଯେ ଟେକ୍ ମହାରଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି କି ସରକାର କଠିନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି।
