Opereation Sindoor: ସିଜଫାୟାରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଦାବି କଲା ଚୀନ, ଭାରତ ଦେଲା ଏଭଳି ଉତ୍ତର

Operaion Sindoor: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରେଡିଟ୍-ନେବା ରାଜନୀତି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଏବେ ଚୀନ୍ ଯୁଦ୍ଧବିରତିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଉଭୟ ଦାବିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଏହା କେବଳ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାମଲା ବୋଲି କହିଛି। ଭାରତ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ଦେଶ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲା। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜେ ଭାରତଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା।
ଚୀନର ବୟାନ ପରେ ଭାରତର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଚୀନ୍ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ସମ୍ପ୍ରତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେଜିଂ ଭାରତ-ପାକ୍ ବିବାଦ ସମେତ ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ବିବାଦର ସମାଧାନରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
'ଭାରତର ସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ସ୍ପଷ୍ଟ'
ସରକାରୀ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଉପରେ ଭାରତର ମତ ସର୍ବଦା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ହୋଇନଥିଲା। ଭାରତ ସର୍ବଦା କହିଆସିଛି ଯେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ହିଁ ଭାରତର ଡିଜିଏମଓଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା।
ଚୀନ୍ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିବା ଦାବି କରିଥିଲା?
ବେଜିଂରେ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିବାଦ ଘଟିଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ମିଆଁମାର, ଇରାନର ପରମାଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ-ଇସ୍ରାଏଲ ବିବାଦ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆ-ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବିବାଦ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଛି।
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି
୧୩ ମଇ, ୨୦୨୫ରେ ଏକ ପ୍ରେସ ବ୍ରିଫିଂରେ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଥିଲା ଯେ ଦୁଇ ଦେଶର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ତାରିଖ, ସମୟ ଏବଂ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଉପରେ ସହମତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ।