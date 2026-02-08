Operation Herof: ଅପରେସନ୍ ହେରୋଫ୍ ୨.୦କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା! ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ୩୬୨ ପାକିସ୍ତାନୀ ଯବାନ...

ପାକିସ୍ତାନ ସେନା, ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର୍ କର୍ପସ, ପୋଲିସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ-ସମର୍ଥିତ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶଫିକ୍ ମେଙ୍ଗାଲ୍।
Operation Herof: ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ବାଲୁଚ୍ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି (BLA) ଏକ ଚମକାଇଦେବା ଭଳି ଦାବି କରିଛି। BLA ଅପରେସନ୍ ହେରୋଫ୍ ୨.୦ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅପରେସନ୍ ଫେବୃଆରୀ ୬ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। BLA କହିଛି ଯେ ଏହି ଅପରେସନ୍ ରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ୧୪ଟି ସହରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସଂଗଠିତ ସାମରିକ ଅପରେସନ୍ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବେଲୁଚିସ୍ତାନ।
BLA ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ୩୬୨ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା, ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର୍ କର୍ପସ, ପୋଲିସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ-ସମର୍ଥିତ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶଫିକ୍ ମେଙ୍ଗାଲ୍।
BLAର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲୁଚ୍ ଯେଦ୍ଧାମାନେ ଏକକାଳୀନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ, ସାମରିକ ଘାଟି ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର କିଛି ଅଂଶକୁ କବଜା କରିଥିଲେ। ମୁଖପାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲୁଚ୍ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି ୟୁନିଟ୍ ଲଗାତାର ଛଅ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଙ୍ଗଠନର ଦାବୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ସାମରିକ କ୍ଷତି ଆଣିଛି।
ଜଣେ BLA ମୁଖପାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅପରେସନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୯୩ ଜଣ ବାଲୁଚ୍ ଯୋଦ୍ଧା ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଜିଦ୍ ବ୍ରିଗେଡର ୫୦ ଜଣ, ଫତେହ ସ୍କ୍ୱାଡର ୨୬ ଜଣ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ଅପରେସନ୍ସ ସ୍କ୍ୱାଡର ୧୭ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ୟୁନିଟ୍ ଏହି ଅପରେସନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିରାବ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ ଏବଂ ହକ୍କାଲ ମିଡିଆ ୱିଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।