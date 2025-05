Operation Shield: ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଅପରେସନ୍ ସିଲ୍ଡ ଅଧୀନରେ ୩୧ ମଇରେ ଏକ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ୨୯ ମଇ ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇଁ ତାରିଖ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏବେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ୩୧ ମଇରେ କରାଯିବ। ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବ। ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର କୌଶଳ ଶିଖାଇବା। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ।

ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁବାର ଦିନ କାଶ୍ମୀରରୁ ଗୁଜରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୁଧବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ୨୯ ମଇ ୨୦୨୫ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେସାମରିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ ଅପରେସନ୍ ସିଲ୍ଡକୁ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣରୁ ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ହରିୟାଣା ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେସାମରିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ ଅପରେସନ୍ ସିଲ୍ଡକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।

#BREAKING: Government of India announces #OperationShield new date for Mock drill exercise in states around Western Borders of India - Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan and as well as Gujarat, Haryana and Chandigarh on May 31st. pic.twitter.com/Jg3CHffzHm

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 29, 2025