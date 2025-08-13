Operation Sindoor: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ହରାଇଛି କି F-16 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ? ଆମେରିକା ଦେଲା ଏହି ଜବାବ
Operation Sindoor: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ହରାଇଛି କି F-16 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ? ଆମେରିକା ଦେଲା ଏହି ଜବାବ

Operation Sindoor: ଭାରତ ତରଫରୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକିସ୍ତାନର F-16 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି? ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏହାର କ'ଣ ଜବାବ ରଖିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:52 PM IST

Operation Sindoor: ଭାରତ ତରଫରୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକିସ୍ତାନର F-16 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି? ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଆମେରିକା କହିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମେ' ମାସରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ଯାଇଥିଲା।

'NDTV'କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ବୟାନରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ କହିଛି, "ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏହାର F-16 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହୁଛୁ।" ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେରିକା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ନିର୍ମିତ F-16 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ସେ କହିବ ନାହିଁ।

ମେ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ NDTV ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶକୁ ନିକ୍ଷେପକାରୀ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର ଏକ F-16 ସୁପରସୋନିକ୍ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା। F-16 ପାକିସ୍ତାନର ସରଗୋଧା ଏୟାରବେସ୍ ରୁ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏୟାରବେସ୍। ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ SAM (ପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶକୁ ନିକ୍ଷେପକାରୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର) ସରଗୋଧା ଏୟାରବେସ୍ ନିକଟରେ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷରେ ଚୀନ୍ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ, ତୁର୍କୀ ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଫଳ କରି ଦେଇଥିଲା।

F-16 ଫାଇଟିଂ ଫାଲକନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଆମେରିକୀୟ ସୁପରସୋନିକ୍ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ। ଯାହାକୁ ଜେନେରାଲ ଡାଇନାମିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକହିଡ୍ ମାର୍ଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଉଛି। ଏହି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ। ଏହା ନିଜର ଗତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ବିଶ୍ୱର ୨୫ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ପାଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ F-16 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଅଛି। ଗତ ମାସରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦ ସମୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦଓ ସେ ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦେଶର ବୋଲି କହି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ସମେତ ମୋଟ ଛଅଟି ପାକିସ୍ତାନ ବିମାନକୁ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ଭାରତର ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅମରପ୍ରୀତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ' ମାସରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତ ପାଞ୍ଚଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାମରିକ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହିତ ହୋଇଥିବା ମାରାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଏପରି ବୟାନ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛୁ।" ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "ବଡ଼ ବିମାନ ଯାହା ଏକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବିମାନ ହୋଇପାରେ। ଯାହାକୁ ୩୦୦ କିଲୋମିଟର (୧୮୬ ମାଇଲ) ଦୂରରୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତର S-400 ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧିକାଂଶ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି।"

