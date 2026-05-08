Operation Sindoor: ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣଠାରୁ କୂଟନୈତିକ ଘେରାବନ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଥିଲା ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି

Operation Sindoor: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନରୁ ମିଳିଥିବା ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କିପରି ରଣନୈତିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ NSA ଅଜିତ ଡୋଭାଲ କ'ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା? ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ଯୁଦ୍ଧ ରୁମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ ମୋଦୀ
ପହଲଗାମରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଧବା ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିବା ଏହି ଅପରେସନକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ୱାର ରୁମରୁ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ୱାର ରୁମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକନିକ ଅପଡେଟ୍ ନେଉଥିଲେ। ଲାଇଭ୍ ମନିଟରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମିନିଟ୍-ଟୁ-ମିନିଟ୍ ଅପରେସନ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପୂର୍ବରୁ ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ୧୨ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଦାରଖ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ସିଧାସଳଖ ସାମରିକ ବାହିନୀ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ।
ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟମାନେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଥିଲେ
ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ସାଉଥ୍ ବ୍ଲକରେ ସିଡିଏସ୍ ଏବଂ ତିନି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତର ଏନଏସଏ, ଅଜିତ ଡୋଭାଲ, ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ନଅଟି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସାରା ରାତି ଅପରେସନ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରଖିଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ମନୋନୀତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ, ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ନାଗରିକ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ।
ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୨୭ଟି କୂଟନୈତିକ କଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରାୟ ୨୦ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ।
ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଅପରେସନର ରଣନୈତିକ କମାଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଅପରେସନର ମୁଖ୍ୟ କୂଟନୈତିକ ସଂଯୋଜକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ୮ ମଇ ସକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କୁ ଅପରେସନ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ନିଜେ ଆମେରିକାର ଏନଏସଏଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ରୁଷ, ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ୟୁଏଇର ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ ଆକ୍ରମଣ କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ସଂଘର୍ଷକୁ ବଢାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି ତୀବ୍ର ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ସ୍ପେନ୍, କତାର, ୟୁଏଇ, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂଯମତା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ଭାରତର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ବଢିଥିଲା ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମର୍ଥନ
ବିଶ୍ୱରେ 50 ରୁ ଅଧିକ ମୁସଲିମ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି। ଇସଲାମିକ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (OIC) ର ୫୭ ଟି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି। ତଥାପି, ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଦୁଇଟି, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଆଜରବାଇଜାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ ଥିଲା। ଅନେକ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଏକ ବୈଶ୍ୱିକ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବର ନେତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ବିଫଳ ହେଲା
ପାକିସ୍ତାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ମେ ୧୦ ତାରିଖରେ ଭାରତର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରର ଯୁଦ୍ଧ ରୁମର ରଣନୈତିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ କାହାଣୀ, ଯାହା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଗଲା।
