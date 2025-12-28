Maan ki Baat: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Trending Photos
Maan ki Baat: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମନ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ୧୨୯ତମ ଏପିସୋଡ୍ ଆଜି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଏହା ବର୍ଷର ଶେଷ ଏପିସୋଡ୍ ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଦେଶର ସଫଳତା ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଭାରତ ସବୁଠି ଏକ ମଜବୁତ ଛାପ ଛାଡ଼ିଛି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି। ସମଗ୍ର ବର୍ଷର ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। ଅନେକ ସଫଳତା ଦେଶକୁ ଏକତ୍ର କରିଛି। 2025 ଆମକୁ ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇଛି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିଲା। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତ ସବୁଠି ଏକ ଦୃଢ଼ ଛାପ ଛାଡ଼ିଛି।
ସୁରକ୍ଷାରେ କୌଣସି ବୁଝାମଣା ନାହିଁ
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, "ଏହି ବର୍ଷ, 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ଯେ ଆଜିର ଭାରତ ତାର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ବୁଝାମଣା କରେ ନାହିଁ। 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ସମୟରେ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରୁ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତିଛବି ଉଭା ହୋଇଥିଲା। 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' 150 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ ଭାବନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।"
କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି
କ୍ରୀଡା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଭାରତର ଝିଅମାନେ ମହିଳା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ଏସିଆ କପ୍ ଟି-୨୦ରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଗର୍ବର ସହିତ ଉଡ଼ିଥିଲା।"
ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମହାକାଶରେ କ'ଣ ସଫଳତା ଥିଲା?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ 2025 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ଚିତାବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି।"
କୁମ୍ଭମେଳା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା
ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହାକୁମ୍ଭମେଳା ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ବିଶ୍ୱାସ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାରତର ଅନନ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭମେଳା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗର୍ବରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା।"
'ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା'ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ
ମନ କି ବାତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅନେକ ଯୁବକ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କିପରି ମୋ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏହି ଜିଜ୍ଞାସାର ସମାଧାନ ହେଉଛି 'ବିକଶିତ ଭାରତ ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା'। 'ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ' ଆସନ୍ତା ମାସ ୧୨ ତାରିଖରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ସେହି ଦିନ 'ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା' ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବି। ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।"
ତାମିଲ ଶିଖିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କାଶୀ ତାମିଲ ସଙ୍ଗମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଏହି ବର୍ଷ, ବାରାଣସୀରେ କାଶୀ ତାମିଲ ସଙ୍ଗମ ସମୟରେ, ତାମିଲ ଶିଖିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 'ତାମିଲ ଶିଖନ୍ତୁ - ତାମିଲ କରକ୍କଲମ' ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଧୀନରେ, ବାରାଣସୀର 50 ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲରେ ବିଶେଷ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, "ତାମିଲ ଭାଷା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଭାଷା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଆଜି ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲ ଭାଷା ପ୍ରତି ଏକ ନୂତନ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଭାଷାର ଶକ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ଏକତା।"
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ମନ କି ବାତର 128ତମ ଏପିସୋଡ୍ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଠାରୁ କୃଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସମର୍ପଣ ହେଉଛି 'ବିକଶିତ ଭାରତ'ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ।