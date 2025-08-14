Operation Sindoor: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ସାହସୀ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ, ବୀର ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ସରକାର

Vir Chakra for Bravery: ଭାରତ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଅତି କମରେ ୬ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା।
Trending Photos
Vir Chakra for Bravery: ଭାରତ ସରକାର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ସାମିଲ ଥିବା ସାହସୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ୯ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବୀର ଚକ୍ର ହେଉଛି ଭାରତର ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମରିକ ପୁରସ୍କାର। ଏହା ସ୍ଥଳ, ଜଳ ଓ ଆକାଶରେ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ମେ ମାସରେ ସିନ୍ଦୂର ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ମୁରିଦକେ ଏବଂ ବାହାବଲପୁର ଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସରକାର ଏହି ଅପରେସନ୍ ରେ ସାମିଲ ଥିବା ଲଢ଼ୁଆ ପାଇଲଟ୍ ସମେତ ନଅ ଜଣ ସୈନିକଙ୍କୁ ବୀର ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ନିକଟରେ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଏହି ଅପରେସନରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅତି କମରେ ଛଅଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର କାପୁରୁଷ ଆକ୍ସନର ଜବାବ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ସେନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।