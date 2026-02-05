Advertisement
ସଂସଦରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଲେ ମୋଦୀ, କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କଲେ ବିରୋଧୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ବେଳେ ବିରୋଧୀ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ନାରାବାଜି ସତ୍ତ୍ବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିକଶିତ ଭାରତ ନେଇ ସରକାର କାମ କରୁଛୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଛକୁ ଫେରିବୁ ନାହିଁ । ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି, ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ଭରପୁର ରହିଛି । ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫିତୀ କମ୍‌ ଆମ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଅଭିଭାଷଣରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନିଶାନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ବଡ଼ ସଫଳତା କହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂରା ଖରାପ କରି ଦେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ବୁଝି ବିଚାରି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂସ୍କାର କରାଗଲା । ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା । ଫଳରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁଆର ଦେଖି ନ ଥିଲେ ଋଣ ପାଇଲେ । ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ୩୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଋଣ ପ୍ରଦାନ ବଡ଼ ସଫଳତା

ଅଭିଭାଷଣରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସିଧା ନିଶାନା କରି ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ କଥା ଉଠାଇଲେ । ଏହି ଅଭିଭାଷଣରେ ନା କୌଣସି ଭିଜନ ଥିଲା, ନା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତ ସହ ଟ୍ରେଡ୍‌ ଡିଲ୍‌ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ବ ଆଗ୍ରହୀ। ନିକଟରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସହ ଟ୍ରେଡ୍‌ ଡିଲ୍‌ ହୋଇଥିଲା । ଆଉ ଏବେ ଆମେରିକା ସହ ଟ୍ରେଡ୍‌ ଡିଲ ବିଶ୍ବର ବିଶ୍ବାସ ବଢ଼ାଇଛି । ବୋଫର୍ସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି । କାଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବ ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ପଳାଇଲେ। କଂଗ୍ରେସର ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ।

ଟିଏମସି ସାଂସଦଙ୍କୁ ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ।

ସଂସଦରେ ମୋଦୀଙ୍କ ଉଦବୋଧନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ନାରାବାଜି କରି କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

