Zee OdishaOdisha National-International

Rahul Gandhi: ଲୋକସଭାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କଲା ରାହୁଲଙ୍କ 'ଯାଦୁକର' ବୟାନ

Rahul Gandhi: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରକୁ "ଯାଦୁ" କହି ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଗୃହକୁ କହିଥିଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଏହି ଉଲ୍ଲେଖଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 17, 2026, 07:10 PM IST

Rahul Gandhi: ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 'ଯାଦୁକର' ବାକ୍, ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଥିଲା, ତିନୋଟି ବିବାଦୀୟ ବିଲ୍ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଶୁକ୍ରବାର ସଂସଦର ନିମ୍ନ ସଦନରେ ରାଜନୈତିକ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ କଠୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା। ରାହୁଲଙ୍କ ଯାଦୁକର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଟ୍ରେଜେରୀ ବେଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଗୃହରେ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ, କ୍ରୋଧିତ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ସଂସଦ ଏବଂ ୧.୪ ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି "ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପହାସ" ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ବିତର୍କରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ ବହୁତ ଋଣ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସହଜ ଭୟ, ସତ୍ୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କିପରି ସେହି ଭୟକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହା ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ସେ ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଥିବା ଏକ ଯାଦୁକର ଶୋ' ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଯେ କିପରି ଏକ ବିଫଳ କୌଶଳ ପରବର୍ତ୍ତୀର ଶେଷକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଜାଣିଥିଲା ​​ଯେ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି - ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ମାନଚିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସେ "ମହିଳା-ସମର୍ଥକ" ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା। ସେହିପରି ଯାଦୁକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ କ୍ରୋଧିତ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ "ବାଲାକୋଟର ଯାଦୁକର, ବିମୁଦ୍ରୀକରଣର ଯାଦୁକର, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ଯାଦୁକର ହଠାତ୍ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି" ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଏହା ବିଜେପି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ରୋଧିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରନ୍ ରିଜିଜୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରକୁ "ଯାଦୁ" କହି ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଗୃହକୁ କହିଥିଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଏହି ଉଲ୍ଲେଖଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାଦୁକର ବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ବାଚସ୍ପତି ବିର୍ଲାଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ମାନିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକୁ ଧିର ନ ରଖିବାକୁ ବାଛିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପିର ମନରେ ଏକ "କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ" ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଭାରତର ଲୋକ, ସେମାନେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ, ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ତାହା ନୁହେଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ "କାପୁରୁଷ ଭାବରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପଛରେ ଲୁଚିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ" କହିଥିଲେ।

ପୂର୍ବରୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ "ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦେଖିବା" ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଭୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବାଛିଥିଲେ, ଏହା କିପରି ହୋଇପାରେ ତାହା ବୁଝିଥିଲେ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

