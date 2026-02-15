Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3110752
Zee OdishaOdisha National-InternationalIndia US Trade Deal: ସରକାରଙ୍କୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଘେରିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ...ଜାଣନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଣ?

India US Trade Deal: ସରକାରଙ୍କୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଘେରିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ...ଜାଣନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ?

India US Trade Deal: କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ନାମରେ ଭାରତୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଦେଖୁଛୁ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 15, 2026, 07:25 PM IST

Trending Photos

India US Trade Deal: ସରକାରଙ୍କୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଘେରିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ...ଜାଣନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ?

India US Trade Deal: ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଭାରତୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ନାମରେ ଭାରତୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଦେଖୁଛୁ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି।

ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏହି ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ
1- DDG ଆମଦାନୀ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ GM ଆମେରିକୀୟ ମକାରୁ ତିଆରି ଡିଷ୍ଟିଲର୍ସର ଶସ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ? ଏହା କ'ଣ ଆମର ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେରିକୀୟ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବ ନାହିଁ?

2- ଯଦି ଆମେ GM ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ ଆମଦାନୀକୁ ଅନୁମତି ଦେଉ, ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ଆମର ସୋୟାବିନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ଆଉ ଏକ ମହଙ୍ଗା ଝଟକା କିପରି ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ?

Add Zee News as a Preferred Source

3- ଯେତେବେଳେ ଆପଣ "ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ" କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବା ଉଚିତ୍ ଯେ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏହା କ'ଣ ସମୟ ସହିତ ଆମେରିକୀୟ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଡାଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାପକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ?

4- 'ଅଣ-ବାଣିଜ୍ୟ ବାଧା' ହଟାଇବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ଉପରେ GM ଫସଲ ଉପରେ ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଢିଲା କରିବା, କ୍ରୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା, କିମ୍ବା MSP ଏବଂ ବୋନସ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପଡ଼ିବ କି?

5- ଏହି ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବା ପରେ, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଖୋଲିବାରୁ କିପରି ରୋକିବୁ? ଏହାକୁ ରୋକିବୁ କି, ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ଫସଲ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖାଯିବ?

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ଏହା କେବଳ ଆଜିର ବିଷୟ ନୁହେଁ; ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ମଧ୍ୟ ବିଷୟ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର କ’ଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶକୁ ଭାରତର କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି?

Also Read: Mahashivratri Shubh Yog: ମହା ଶିବରାତ୍ରୀରେ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗରୁ ୫ ରାଶିକୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ, ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଁ ଖୋଲିବ ରାସ୍ତା

Also Read: Shukra Gochar: ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରଗ୍ରହ ଚାଲିବେ ବଡ଼ ଚାଲ୍... ଏହି ୫ଟି ରାଶି ଉପରେ କରିବେ ପ୍ରଚୁର ଧନବର୍ଷା

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

india us trade deal
India US Trade Deal: ସରକାରଙ୍କୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଘେରିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ...ଜାଣନ୍ତୁ ସେହି ପ
CM Yogi Adityanath
ଗୋରଖପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାଧା ଦେବନି
Ind vs Pak match
IND vs PAK: ଟସ୍ ଜିତିଲା ପାକିସ୍ତାନ, କିଏ ଜିତିବ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍?
Odia News
ମହାଶିବରାତ୍ରୀରେ ଭୋପାଳରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଭିଷେକ
Odia News
ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ