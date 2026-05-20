Zee OdishaOdisha National-InternationalRahul Gandhi: ବର୍ଷିଲେ ରାହୁଲ...ଆଡ଼େ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ବାତ୍ୟା, ସାଡେ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ମେଲୋଡି ଚକୋଲେଟ୍

Rahul Gandhi: ବର୍ଷିଲେ ରାହୁଲ...ଆଡ଼େ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ବାତ୍ୟା, ସାଡେ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ମେଲୋଡି ଚକୋଲେଟ୍

Rahul Gandhi: ଲୋକମାନେ କମ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ସୁନା କିଣିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବା ଉଚିତ୍। 

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 20, 2026, 05:13 PM IST

Rahul Gandhi: ବର୍ଷିଲେ ରାହୁଲ...ଆଡ଼େ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ବାତ୍ୟା, ସାଡେ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ମେଲୋଡି ଚକୋଲେଟ୍

Rahul Gandhi: ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ରାୟବରେଲିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଝଡ଼ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଆମଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, କାନ୍ଦିବେ ଏବଂ କହିବେ ଯେ ଏହା ମୋର ଦୋଷ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦୋଷ କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ଆରଏସଏସର କାରଣ ସେମାନେ ଏହାକୁ (ସମ୍ବିଧାନକୁ) ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି।"

ସେ କହିଥିଲେ, "ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଅମ୍ବାନୀ ଭାରତରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନି କରୁଛନ୍ତି। ଅମ୍ବାନୀ ରୁଷରୁ ପେଟ୍ରୋଲ କିଣନ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶକୁ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ବାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ବିଦେଶ ଯାଅ ନାହିଁ, ସୁନା କିଣ ନାହିଁ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ କିଣ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାର ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛି, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ତେଲ, ଗ୍ୟାସ, ଡାଲି, ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଲାଖୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସୁନା କିଣ ନାହିଁ, ବିଦେଶ ଯାଅ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିମାନରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରି ମଉଜ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। 

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଛାଡି ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଝଡ଼ ଆସୁଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ କମ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ସୁନା କିଣିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବା ଉଚିତ୍। ପ୍ରକୃତରେ, ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଇଥିବା ମେଲୋଡି ଟଫି ପ୍ୟାକେଟ ଦେଖାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। 

ଭିଡିଓରେ ମେଲୋନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ, "ମେଲୋଡି" ଶବ୍ଦଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୁଣି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ମୋଦି ଏବଂ ମେଲୋନିଙ୍କ ନାମର ମିଶ୍ରଣ "ମେଲୋଡି" ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ ୨୦୨୩ମସିହାରେ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ COP28 ରେ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାଣ୍ଟିବା ଦେଖାଯିବା ପରେ ଏହା ଅନଲାଇନରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

Rashmita Sahoo

