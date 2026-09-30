INDIA ମେଣ୍ଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ‘ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ’ ମାର୍ଚ୍ଚ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ SIRକୁ ନେଇ INDIA ମେଣ୍ଟର ବଡ଼ ରଣନୀତି। ବୁଧବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ INDIA ମେଣ୍ଟର ନେତାମାନଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ନିର୍ବାଚନୀ ତାଲିକାର ବିଶେଷ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
ବୈଠକ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ INDIA ମେଣ୍ଟର ୬ଟି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମେ, ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ‘ସେଭ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି’ ବା ‘ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ’ ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଅଭିମୁଖେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବେ।
ତୃତୀୟରେ, ଅକ୍ଟୋବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ INDIA ମେଣ୍ଟର ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିବେ।
ଚତୁର୍ଥରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ୫ଟି ବଡ଼ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ମେଗା ରାଲି ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
ଷଷ୍ଠ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ, SIR ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ INDIA ମେଣ୍ଟ ନେତାମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
आज देश में एक बड़ा SCAM हुआ है- जिसका परिणाम जनता भुगत रही है। BJP ने चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके अलग-अलग राज्यों में सरकार बनाई।
लेकिन अब पर्दाफाश हो चुका है कि ज्ञानेश कुमार चोर है, डाकू है।
उसने लोगों का वोट चोरी किया, EVM मशीनों को जला दिया और काउंटिंग में गड़बड़ी की।… pic.twitter.com/TiyuRR7Vyp
— Congress (@INCIndia) September 30, 2026
ବୈଠକ ପରେ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ଭୋଟ୍ ଚୋରି’ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ INDIA ମେଣ୍ଟର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେ ନିଜ ବୟାନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବିଧାନର ସାମୂହିକ ରକ୍ଷକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
Today, INDIA alliance leaders met and agreed on the following six points.
1. From October 2 to 8, district-level “Save Democracy” marches
2. On October 6, all Opposition MPs will march to the Election Commission.
3. Opposition leaders will seek an appointment with the… pic.twitter.com/gdFgMg8D4e
— Congress (@INCIndia) September 30, 2026
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବେ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବେ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ INDIA ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଉଠାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳ ଓ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନ ମତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଇନସମ୍ମତ ବୋଲି କହିଛି।
'Destroyers of Democracy' will be punished. pic.twitter.com/Qxv3kG8LuR
— Congress (@INCIndia) September 30, 2026
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ‘ସେଭ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୧ର ଦିଲ୍ଲୀ ରାଲି ଉପରେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ନଜର ରହିଛି।