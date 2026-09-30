Add Zee Business As A Preferred Source
App

INDIA ମେଣ୍ଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ‘ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ’ ମାର୍ଚ୍ଚ

ବୈଠକ ପରେ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ଭୋଟ୍ ଚୋରି’ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ INDIA ମେଣ୍ଟର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେ ନିଜ ବୟାନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବିଧାନର ସାମୂହିକ ରକ୍ଷକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 30, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 04:08 PM IST
INDIA ମେଣ୍ଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ‘ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ’ ମାର୍ଚ୍ଚ
Image Credit: Image Source: Congress X account

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gundicha Temple: ୩ ଦିନ ଯାଏଁ ମାଗଣାରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ
2
3
4
5