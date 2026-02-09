Omm Birla: ଓମ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବେ ବିରୋଧୀ !

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିପାରନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପରେ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପ

Omm Birla: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିପାରନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପରେ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ପକ୍ଷପାତିତାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଅନେକ ବିରୋଧୀ ନେତା କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ।

ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ
ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ, ବିଶେଷକରି କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା ସାଂସଦମାନେ ତାଙ୍କ ଆସନ ଘେରି ରହିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।

ଲୋକସଭା ମହାସଚିବଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦାଖଲ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି
ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ, ବାଚସ୍ପତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ହଙ୍ଗାମା କରି ଚାଲିଥିଲେ, ଯାହା ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ୮ ଜଣ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାରମ୍ବାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଯେ ଶାସକ ଦଳକୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ନୁହେଁ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକସଭା ସଚିବଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲୋକସଭାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏମଏମ ନରଭଣେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରୁ କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲଦାଖରେ ଚୀନ୍ ସହିତ ସ୍ଥିତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରୁ କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଚାଲିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଠ ଜଣ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛି। ସଂସଦରେ ହଙ୍ଗାମା ଯୋଗୁଁ ଆଠ ଜଣ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା।

Prabhudatta Moharana

