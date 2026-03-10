Speaker Om Birla: ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିବେ ବିରୋଧି

Trending Photos
Om Birla: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବିର୍ଲାଙ୍କ ଉପରେ ପକ୍ଷପାତିତାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଲୋକସଭା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ବିହାରର କିଶନଗଞ୍ଜରୁ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ମହମ୍ମଦ ଜାଭେଦ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବେ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୫୦ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଥିବାରୁ ଆଜି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଲୋକସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖାରଜ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠ ଜଣ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଗୃହରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିଛି।
ନିଜର ମତ ରଖିବେ କି ଓମ ବିର୍ଲା
ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 96(2) ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଗୃହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯଦି ଗୃହ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିତର୍କ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ, ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବିତର୍କ ସମୟରେ ଓମ୍ ବିର୍ଲା ତାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି କହିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ବିଗତ ତିନିଥର ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି କେବେବି ବିତର୍କରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେହି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ନ ଥିବାରୁ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ବିତର୍କରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି।
ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କଥାଗୁଡ଼ିକ କହିବେ:
ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା ହେବ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମନୀଷ ତିୱାରୀ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଜାଭେଦଙ୍କ ଭଳି ସାଂସଦମାନେ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର, ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବିକା ପାଲ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କହିବେ।