Jabalpur Cruise Accident: ବରଗୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ୯ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା

Jabalpur Cruise Accident: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମରେ ହୋଇଥିବା କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର (୧ ମଇ) ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୁଜ୍ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସାହସିକତା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି (PMNRF) ରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁବାର (ଏପ୍ରିଲ 30) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନର୍ମଦା ନଦୀର ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମରେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ଆସିବା ପରେ ଏକ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 28 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ବରଗି ଡ୍ୟାମ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରିବା ଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଯାହା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଦେଇଛି। ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ଡାଇଭିଂ ଦଳ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜରେ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଜୋରରେ ଧରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗ୍ରାସ୍ଥିତ ଡାଇଭିଂ ଦଳ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜାହାଜ ଭିତରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନ ସୀମିତ ଥିଲା ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଲୁହା ରଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ କର୍ମୀ ପ୍ରାୟ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର କାରୀ କର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି କି "ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ବାହାର କରିବାରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଜୋରରେ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଆମ ଦଳ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲା," ଜଣେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର କହିଛନ୍ତି।
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, ସୀମିତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଆଗ୍ରାରୁ ଆସିଥିବା ଉଦ୍ଧାର ଦଳର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୃଜ ଏବଂ ଲୁହା ରଡ୍ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲା ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଫସି ରହିଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ, ଦଳକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ, ଜଣେ ଡାଇଭର ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଡଙ୍ଗାର ଗଠନ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗ୍ରୀଲ୍ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଯାନ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଜଳରାଶି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଞ୍ଚଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି।
୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ୬ ଜଣ ନିଖୋଜ ଏବଂ ୨୮ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର
ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ଆସିବା ପରେ ଜବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମରେ ଏକ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ୨୮ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୬ ଜଣ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।