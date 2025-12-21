Osman Hadi Funeral: ଉସମାନ ହାଦୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ

Trending Photos
Osman Hadi Funeral: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ଛାତ୍ର ନେତା ଏବଂ ଇନକିଲାବ ମଞ୍ଚର ମୁଖପାତ୍ର ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ହାଦିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ୟୁନୁସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ଏକ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ରାଜନୀତିକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବ ରାଜନେତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଉସମାନ ହାଦି ଗତ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ୩୨ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଫେବୃଆରୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଢାକାରେ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖାପିନ୍ଧା ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ହାଦିଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଛଅ ଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା
ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତାର ଏକ ସମୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହିଂସା ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ହିଂସା ବାଂଲାଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶନିବାର ହାଦିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ପ୍ରଶାସନ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଛି ଏବଂ ହିଂସାର କୌଣସି ନୂତନ ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ।
ହାଦିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଢାକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ହୋଇଥିଲା।
ହାଦିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଢାକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ କବି କାଜି ନଜରୁଲ ଇସଲାମଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଏବଂ ବିରଳ ସମ୍ମାନ। ହାଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ସେଠାରେ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ୟୁନୁସ୍ କହିଥିଲେ, "ଆଜି ଆମେ ଏକ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ।" ସେ ହାଦିଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ନମ୍ରତା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ରାଜନୀତି ପରିଚାଳନା କରିବାର ଏକ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ୟୁନୁସ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ହାଦିଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବ, ଏବଂ ସେ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
ବାଂଲାଦେଶ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଏକ ନୂତନ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାରୁ ବାହାର କରି ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି।