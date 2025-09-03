Donald Trump on India: ଭାରତକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁଳ୍କ ବିବାଦ ଏବଂ ଭାରତ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଶୁଳ୍କକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସହିତ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବଦା ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଆମ ଉପରେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 03, 2025, 11:33 AM IST

Trending Photos

Donald Trump on India:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁଳ୍କ ବିବାଦ ଏବଂ ଭାରତ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଶୁଳ୍କକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସହିତ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବଦା ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଆସୁଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ କରୁନାହୁଁ।

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକପାଖିଆ ଥିଲା। ଏବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଆମେରିକା ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରୁଛି। ଭାରତ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସହିତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏକପାଖିଆ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଭାରତ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରୁଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁ ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରୁ ନଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା ବି କଲେ, ସେମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ପଠାଇଲୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରୁଥିଲେ।

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକୀୟ ମୋଟରସାଇକେଲ କମ୍ପାନୀ ହାର୍ଲି ଡେଭିଡସନର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ହାର୍ଲି ଡେଭିଡସନ ଭାରତରେ ଏହାର ମୋଟରସାଇକେଲ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ମୋଟରସାଇକେଲ ଉପରେ 200 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଥିଲା। ଏହା ପରେ ହାର୍ଲି ଡେଭିଡସନ ଭାରତ ଯାଇ ସେଠାରେ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।

ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ହଜାର ହଜାର କମ୍ପାନୀ, ବିଶେଷକରି ଚୀନ୍, ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ କାନାଡାର କାର୍ ନିର୍ମାତାମାନେ ଶୁଳ୍କ ଏଡାଇବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନୀତିରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ହଜାର ହଜାର କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଆମେରିକା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଶୁଳ୍କରୁ ଲାଭ ପାଇବେ।"

Prabhudatta Moharana

Donald Trump on India: ଭାରତକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
