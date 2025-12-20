Flights Cancelled: ଘନ କୁହୁଡି଼ ପାଇଁ ବାତିଲ୍ ହେଲା ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ, ହନ୍ତସନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ

Flights Cancelled: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହ ଘନ କୁହୁଡି଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଜନ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ସମେତ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ (ଶନିବାର) ଆଜି ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର (ଆଇଜିଆଇ ବିମାନବନ୍ଦର)ରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦର ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଛାଡିବାକୁ ଥିବା ବିମାନ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯାହା ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।
ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି:
ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ବିଳମ୍ବ, ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା କିମ୍ବା ବାତିଲକରଣ ବିଷୟରେ ଆଗୁଆ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଳମ୍ବ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏ-ହା ବ୍ୟତୀତ,ଯଦି ବିଳମ୍ବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ। ତେବେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳପାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାତିରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ହୋଟେଲରେ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
ମାଗଣା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୁବିଧା:
ଯଦି ଶେଷ ତାରିଖ ପରେ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଏ। ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କିମ୍ବା ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କିମ୍ବା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଇଁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯାତ୍ରୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ତେବେ ବୋର୍ଡିଂ ମନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯାତ୍ରୀ ଚାର୍ଟରର ସମସ୍ତ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଯେଉଁଥିରେ ଡାଇଭର୍ସନ, ଫେରସ୍ତ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା ଚେକ୍-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି।