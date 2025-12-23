Advertisement
Rajyasabha Election: ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏନଡିଏର ବଢିବ ଗୋଟିଏ ଆସନ, ଗେମ ଚେଞ୍ଜର ସାଜିବେ ଓୱେସୀ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 23, 2025, 02:00 PM IST

Rajyasabha Election: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଏପ୍ରିଲ 2026 ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। NDA ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟି ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 2020 ରେ, NDA ତିନୋଟି ଆସନ ଏବଂ RJD ଦୁଇଟି ଆସନ ଦଖଲ କରିଥିଲା। 2025 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​NDA ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। LJP-R ର ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଏବଂ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝି ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଆସନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି, "ଯଦି ସେ ଏହି ଆସନ ଜିତି ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ NDA ଛାଡିଦେବେ," ବିହାରରେ ରାଜନୈତିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

NDAର ବଢିବ ଗୋଟିଏ ଆସନ
୨୦୨୫ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​NDAର ବିସ୍ମୟକର ସଫଳତା ପରେ, ପାଞ୍ଚଟି ଆସନରୁ ଚାରୋଟିରେ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। AIMIM (ଯାହାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି) ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପଞ୍ଚମ ଆସନଟି ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଯାଇପାରେ। ଜେଡିୟୁର ହରିବଂଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଏବଂ ରାମନାଥ ଠାକୁର, ଆରଜେଡିର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଏଡି ସିଂହ ଏବଂ ଆରଏଲଏସପିର ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏପ୍ରିଲ 9 ରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଜେଡିୟୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏନଡିଏ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ବିଜେପିର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାର ଦୁଇଟି ଆସନ ଛାଡିବେ ନାହିଁ।

ଦୁଇଟି ବିଜେପି ଆସନ ପାଇଁ ଅନେକ ଦାବିଦାର
୨୦୨୬ରେ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଚାରିଟି ଏନଡିଏକୁ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଅନେକ ଦାବିଦାର ଦୁଇଟି ବିଜେପି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ନୀତିନ ନବୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ, ଏବଂ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହା (ଆରଏଲଏମ) ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆସନ ଛାଡିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁନ୍ତି; ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୪ରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲା। ଏଲଜେପି (ଆର) ଏବଂ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝି ମଧ୍ୟ ଏହି ଆସନରେ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଚାଲବାଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ
ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଜିତିବା ପାଇଁ 41 ବିଧାୟକଙ୍କ ଭୋଟ ଆବଶ୍ୟକ। NDAର 202 ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ, ଚାରୋଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବିରୋଧୀ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ପଞ୍ଚମ ଆସନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ, ଏହାକୁ AIMIM ର ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏହା ପାଞ୍ଚ ଜଣ AIMIM ବିଧାୟକ ଏବଂ ଜଣେ BSP ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଏ, ତେବେ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଯଦି AIMIM ଭୋଟିଂ ବର୍ଜନ କରେ, ତେବେ NDA 39 ବିଧାୟକଙ୍କ ଭୋଟ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଜିତିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ NDA ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିପାରିବେ।

