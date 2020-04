ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ୱୋଧନକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କଲେ ଓୱେସି, କହିଲେ ଏପରି କିଛି...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ମେ ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଲକ୍ ଡାଉନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜି ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା । ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ।

Increasingly @PMOIndia’s “addresses to the nation” are things that can be done through a single tweet. As @TelanganaCMO has been demanding: states need relaxation of existing financial norms, fiscal relief AND immediate aid. Today, Wazeer r Azam has again ignored the plight of...

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 14, 2020